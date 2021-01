Le smartphone Oppo Find X2 Neo en promotion, mais aussi notre sélection du jour

Le smartphone Oppo Find X2 Neo embarque un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et 402 ppi. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Le Find X2 Neo exploite un SoC Snapdragon 756 G avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Pour la photo, on trouve un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 13 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 4025 mAh compatible à la charge rapide 30 Watts, mais pas à la charge sans fil.

Vous trouverez le Oppo Find X2 Neo à 349 € au lieu de 699 € sur Red by SFR





Voici notre sélection des autres offres de la journée :

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos offres concernant un mètre électronique multifonction Duka à prix réduit, mais aussi Rakuten : jusqu’à -80% pendant la semaine de l’occasion