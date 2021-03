Le smartphone Oppo Find X2 Pro à prix cassé, mais aussi MacBook, Samsung Galaxy S21, disque dur WD ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Find X2 Pro est doté d'un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55, et compatibilité Wi-Fi, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec un module Sony IMX689 de 48 mégapixels. On trouve un deuxième capteur 48 mégapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 mégapixels capable de zoom sans perte x10. Le capteur photo avant est de 32 mégapixels. Enfin, le Oppo Find X2 Pro est alimenté par une batterie de 4260 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 65W

Boulanger propose actuellement le smartphone Oppo Find X2 Pro 5G 512 Go à 699 € seulement au lieu de 1199 € !



