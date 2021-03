Le bon plan du jour le smartphone Oppo Reno 4Z qui est équipé d'un écran LCD de 6,57 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce smartphone embarque un SoC Dimensity 800 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage internet. Il n'est pas possible d'accroître cet espace de stockage.

À l'arrière du téléphone portable, on trouve un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Ce 4Z propose un deuxième capteur photo frontal de 2 mégapixels. Enfin, cet Oppo Reno est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh qui est compatible uniquement avec la recharge rapide 18 Watts.

Sosh propose en ce moment le smartphone Oppo Reno4 Z à 259 € au lieu de 379 € !



Ci-dessous, vous pourrez trouver d'autres offres pertinentes :

