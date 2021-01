Le smartphone pliable Motorola Razr, la Huawei Watch GT 2 sport et le robot aspirateur EcoVacs en promotion

Commençons ce bon plan avec le smartphone pliable Motorola RAZR 2019 qui est le premier modèle du marché à proposer un format clapet avec un affichage secondaire extérieur. L'affichage interne mesure 6,2 pouces avec dalle OLED et résolution 2142 x 876 pixels, dans un format très allongé 21:9.

L'écran extérieur est OLED de petite taille (2,7 pouces) pour afficher les notifications et les appels. Le Motorola Razr exploite un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarque un capteur photo 5 mégapixels pour les selfies et 16 mégapixels f/1,7 sur sa face externe.

La batterie de 2510 mAh peut être rechargée grâce à la fonction TurboPower 15W et le smartphone est waterproof.

Le smartphone Motorola RAZR 2019 est à seulement 899 € au lieu de 1699 € chez Rue du Commerce !!



Vous pourrez également profiter de la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui propose un écran tactile circulaire OLED de 1,2 pouce avec une définition de 390 pixels x 390 pixels. Elle exploite un processeur Kirin A1. Elle possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de réaliser un suivi de votre santé (fréquence cardiaque, suivi du sommeil, taux d'oxygène dans le sang..), mais aussi un podomètre.

Elle a été conçue pour garantir une étanchéité jusqu'à 50 mètres et donc pour la natation qui est l'un des nombreux sports proposés par la montre connectée Huawei. Enfin, elle embarque une batterie Li-Ion de 455 mAh permettant 7 jours d'autonomie consécutifs.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Huawei Watch GT 2 42 mm à 149 € au lieu de 199 € chez la Fnac.



Enfin, le robot aspirateur EcoVacs Ozmo920 est équipé d'une technologie de navigation et de cartographie Laser Smart Navi 3.0 afin de se repérer dans l'espace et éviter les obstacles. C'est un robot aspirateur qui inclut également une fonction serpillère grâce à un réservoir d'eau.

Le EcoVacs Ozmo920 est compatible avec le Wi-Fi 5 pour pouvoir être programmé et manipuler directement depuis l'application gratuite dédiée. Vous pourrez, sur cette application, créer des barrières virtuelles pour lui interdire l'accès à certaines pièces. Il est alimenté par une batterie permettant une autonomie de 90 minutes, soit 120 m², ce qui est un très bon score pour cette gamme de prix.

Vous pourrez profiter du robot aspirateur EcoVacs Ozmo920 à 369 € au lieu de 499 € grâce à un coupon de 50 € directement disponible chez Amazon !



