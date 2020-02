Smartphones pliants : moins de 1 million en 2019, 100 millions dans cinq ans

Avec leur écran encore très fragile et leur tarif dépassant les 1500 à 2000 €, les smartphones dotés d'écran pliable ont fait une première apparition remarquée en 2019 mais sont restés cantonnés à un statut de démonstrateur technologique.

La première génération de ces appareils mobiles d'un nouveau genre, mi-smartphone mi-tablette ou jouant la tendance rétro du smartphone type clapet, s'est écoulée à moins de 1 million d'exemplaires en 2019 mais, pour les observateurs du marché, elle ouvre un nouveau segment qui est là pour durer.

Samsung Galaxy Fold

Le cabinet d'études Strategy Analytics prédit ainsi que les smartphones pliants représenteront un joli volume de 100 millions d'unités d'ici 2025 à la faveur de l'amélioration des technologies, des rendements et la baisse des tarifs.

Cette catégorie offrira d'ailleurs la plus forte progression sur le segment des smartphones premium et devrait représenter 8 millions d'appareils dès cette année, avec les nouveaux modèles arrivant à des tarifs plus abordables.

Huawei Mate X

L'intérêt principal reste de disposer d'un grand écran laissant accéder au meilleur des services mobiles dans un format compact facilement transportable. Pour Strategy Analytics, Samsung a été le leader du segment grâce au Galaxy Fold, suivi de Huawei et son Mate X commercialisé uniquement en Chine.

D'autres acteurs, tels Motorola (Lenovo) ou TCL, sont en train d'arriver pour prendre des parts de marché avant que certains poids lourds, comme Apple, ne s'invitent à leur tour d'ici quelques années.

Pour les analystes, "d'ici 2025, tous les grands acteurs auront des smartphones pliants dans leur gamme, dont Apple". D'ici là, il faudra résoudre un certain nombre de difficultés techniques mais aucune ne semble insurmontable, ce qui permettra de bonifier les appareils au fil du temps.