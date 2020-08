Bon plan : le smartphone Poco F2 Pro à 348 €, mais aussi les promotions du jour !

Pour les soldes d'été 2020, retrouvez l'iPhone 11 et le Samsung Galaxy S20+ à prix cassé, mais aussi des écouteurs sans fil comme les AirPods Pro !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco F2 Pro, de la marque Xiaomi, qui propose un grand écran 6,67 pouces FHD+ AMOLED sans encoche ni poinçon avec un capteur photo avant de 20 mégapixels logé dans une tranche supérieure sous la forme d'une caméra popup. Ce téléphone portable exploite un SoC Snapdragon 865 haut de gamme de Qualcomm avec RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1 pour la configuration la plus élevée. Il s'agit du premier smartphone compatible 5G de la marque, en plus de supporter le WiFi 6.

Au niveau photographie arrière, on retrouve quatre capteurs photo réunis dans un cercle avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur pour la macro de 5 mégapixels et un module 2 mégapixels pour la mesure de profondeur de champ. Enfin, le Poco F2 Pro est alimenté par une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 30W (100% en à peine plus d'une heure).

Vous pourrez retrouver le smartphone Poco F2 Pro en promotion chez Rakuten au prix de 348 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite.



Mais ce n'est pas la seule bonne promotion de la journée, en effet, vous pourrez profiter d'autres bons plans chez les nombreux e-commerçants :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le routeur WiFi 6 Xiaomi AX1800 en très forte promotion à moins de 48 €, mais aussi de nombreux pc portables en promotion du Chromebook Acer à 279 € (-24%) au Asus Zenbook Pro Duo à 2680 € (-23%) !