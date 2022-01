Le smartphone POCO F3 à prix cassé, mais aussi le OnePlus 8T, le Xiaomi Mi 11 Lite, le Samsung Galaxy A52s,...

Aujourd'hui, sur AliExpress, le smartphone POCO F3 profite d'une très belle réduction.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 870 (compatibilité 5G et Wi-Fi 6) avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Le smartphone embarque une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33 W. Sur l'arrière du smartphone, on note la présence d'un bloc photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Pour faire des selfies, on profite d'un capteur photo de 20 mégapixels. Et pour finir, il profite de la technologie LiquidCool 1.0 Plus qui permet un refroidissement optimisé du smarpthone.

Le smartphone POCO F3 6+128 Go est au prix réduit de 279 € avec le code SDFRJ068. La livraison est gratuite depuis la France.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur le site d'AliExpress, voici notre sélection :

Smartphone

OnePlus 8T à 349 € avec le code FRWS60





Maison



Divers



