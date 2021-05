Le smartphone Poco M3 en promotion, mais aussi notre sélection (Redmi 9 à 99€, iPad 2020, Echo Dot 4 ...)

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco M3 qui est équipé d'un grand écran LCD de 6,53 pouces FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 mégapixels et un ratio de 19,5:9. Le smartphone intègre un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage, extensible via microSD, avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande.



Au niveau de la photographie, le Poco M3 propose un triple capteur photo avec un module principal 48 mégapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 mégapixels macro et un module 2 mégapixels monochrome. La batterie de 6000 mAh offre une autonomie très confortable, elle est compatible avec une charge rapide 18W.

Vous trouverez le smartphone Poco M3 128Go à 120 € au lieu de 179 € avec le code FRMAY008 chez AliExpress avec une livraison depuis la Pologne !

