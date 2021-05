Le smartphone Poco X3 Pro à seulement 209€, mais aussi Poco X3, Redmi Note 9...

À la recherche d'un smartphone de qualité et proposant un très bon rapport qualité vs prix ? Les différents modèles de chez Poco (Xiaomi) devraient vous intéresser et notamment le récent smartphone Poco X3 Pro.

Ce dernier possède un affichage LCD de 6,67 pouces avec poinçon centré abritant le capteur photo avant. La dalle gère un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz. Au niveau du processeur, on trouve un puissant SoC Snapdragon 860 épaulé par 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage. Et afin de profiter de longues sessions de gaming sans surchauffe, il est équipé d'un refroidissement LiquidCool Technology 1.0.

L'aspect photographie n'a pas été oublié avec un quadruple capteur photo comprenant un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 mégapixels et enfin un capteur de récupération des données de profondeur. Le smartphone est équipé d'une confortable batterie de 5160 mAh permettant de deux jours d'autonomie avec support de la charge rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro 6+128 Go est actuellement disponible chez Gshopper à seulement 209 € en 3 coloris avec le code de réduction 275F0EA1A6 (249,90 € prix officiel) avec la livraison gratuite depuis la Belgique en 2 jours.

Signalons également le modèle Poco X3 NFC qui est disponible en version 6+64 Go à 170 € avec le code 760FB20695 ou à 199,90 € en version 6+128Go avec le code F0CDE7EF4C, les deux avec la livraison gratuite en quelques jours.

