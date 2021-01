Le smartphone Poco X3 en promotion, mais aussi un purificateur d'air et un robot aspirateur Xiaomi

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco X3 qui présente un écran de 6,67 pouces FHD+ avec un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz et un échantillonnage 240 Hz pour un maximum de réactivité et de fluidité.. Il possède un SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible par carte mémoire. Orienté gaming, il dispose d'un système de refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 Plus, mais aussi de la fonction Game Turbo 3.0 optimisant les composants pour des performances maximisées.

Au niveau photographie on trouve un quadruple capteur photo (module principal de 64 mégapixels Sony IMX 686 + ultra grand-angle + module macro + module de capture des données de profondeur). Enfin, il intègre une prise jack 3,5 mm, une connectique USB-C, le mode sans contact NFC ainsi que le WiFi et le Bluetooth, avec le support de la 4G.

Le Poco X3 NFC dispose d'une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W, assurant une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

Vous aurez accès au smartphone Poco X3 à 172 €, au lieu de 229,90 € avec le coupon de réduction 7C196838E1 et une livraison gratuite depuis la Belgique.



Ci-dessous vous trouverez d'autres promotions avec une livraison gratuite depuis la Belgique chez Gshopper :