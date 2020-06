Smartphones ''premium'' : Apple domine largement en début d'année, OnePlus perce

Pour les analystes de Counterpoint Research, le segment des smartphones premium comprend tous les appareils mobiles de plus de 400 dollars. La définition est simpliste et couvre des réalités assez différentes mais c'est à partir d'elle que sont observées les évolutions du marché.

Dans ce cadre, les ventes ont reculé de 13% au premier trimestre de l'année, à la fois parce que le marché mobile global ralentit et du fait des premiers confinements, notamment en Chine, liés à la crise du coronavirus.

Le segment premium reste remarquable dans la mesure où il représente 57% des revenus du marché mobile et, sur ce terrain, c'est Apple et ses iPhone qui restent les maîtres du jeu, malgré la profusion de modèles sous Android, suivie de Samsung et de Huawei.

Sur le segment premium, Apple se retrouve en tête dans toutes les zones géographiques sauf la Chine, qui a la préférence nationale de Huawei, tandis que Samsung joue les numéros deux partout...sauf en Chine.

On notera tout de même que le paysage est particulier pour l'Europe occidentale puisque l'on trouve le fabricant OnePlus à la troisième place, devant Huawei, beaucoup plus puissant mais handicapé par la perte des services mobiles de Google sur ses modèles récents.

OnePlus s'offre aussi une quatrième place du segment premium aux Etats-Unis après avoir commencé à être distribué par les opérateurs, et en l'absence de Huawei sur ce marché.

Du côté des smartphones premium les plus vendus, Apple installe 4 de ses iPhone dans le Top 5, avec l'iPhone 11 en grand leader. Seul le Huawei Mate 30 Pro 5G parvient à se faire une place dans ce classement.

Plus généralement, Counterpoint Research observe que les smartphones compris entre 600 et 800 dollars sont les plus plébiscités, écrasant les autres segments de prix.

La chute de la demande sur un an des smartphones de plus de 800 dollars est particulièrement forte (-41%), tandis que les modèles 5G ne représentent encore que 1/5 des ventes d'appareils mobiles de 400 dollars et plus mais ce point devrait rapidement évoluer avec la multiplication de modèles à tous les prix.

De très nombreux smartphones, dont ceux d'Apple, Samsung, OnePlus ou Xiaomi sont disponibles à prix réduit dans notre bon plan spécial sur plus de 60 smartphones !