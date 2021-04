Le nouveau smartphone Realme 8 Pro en promotion chez Amazon, mais aussi le Realme 7 5G !

Commençons ce bon plan par le récent et très apprécié smartphone Realme 8 Pro qui propose un écran AMOLED de 6.4 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce smartphone embarque un SoC Snapdragon 720G avec 6 à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, non extensible via microSD.

À l’arrière vous pourrez profiter d’un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels, et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo avant est de 16 mégapixels. Le 8 Pro est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 Watts compatible avec la charge rapide 65 Watts.

Vous pourrez profiter du smartphone Realme 8 Pro au prix réduit de 259 € chez Amazon ES.

Autre bon plan sur le smartphone Realme 7 qui est compatible avec la 5G et qui propose un écran LCD de 6.5 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels, avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce Realme exploite un SoC Dimensity 800U qui est accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Ce modèle est équipé d’un quadruple capteur photo à l’arrière avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Au niveau de la batterie, on trouve une batterie Li-Po de 5000 mAh avec une charge rapide 30 Watts.

Vous pourrez trouver chez Amazon IT le smartphone Realme 7 à 219 € seulement au lieu de 279 € !