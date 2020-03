Bon plan : le surprenant smartphone Realme X2 Pro 128 Go à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le très intéressant et apprécié smartphone Realme X2 Pro, présenté officiellement en octobre dernier, qui est vraiment surprenant pour son prix. Attention, retenez bien le nom de la marque Realme car elle va probablement refaire le coup de OnePlus en son temps, les deux entités appartenant d'ailleurs au même groupe chinois, le géant Oppo.

En effet, avec un écran Oled de 6.5 pouces Full HD qui offre une très bonne qualité d’image avec une résolution de 2400 px x 1800 px et un appareil photo principal de 64 Mpx, c'est un smartphone qui a tout des grands modèles tout en restant abordable avec un prix plus que modeste.

Car en effet, d'un point de vue technique, le X2 Pro est équipé du (surpuissant) Snapdragon 855 Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) et de 8 Go de mémoire vive ainsi que de 128 Go d'espace de stockage interne (existe aussi en 6+64 Go et 12+256 Go). Côté autonomie, il est alimenté par une batterie de 4000 mAh qui permet une tenue correcte du téléphone, tout au long de la journée même en utilisation intensive.

Le Realme X2 Pro est également équipé d’un connecteur mini-jack pour l’audio et la qualité sonore des haut-parleurs est une réelle réussite. Encore un point positif pour ce smartphone milieu de gamme aux allures de haut de gamme. La marque Realme, dont la maison mère est Oppo à l'instar d'un certain OnePlus, s'impose de plus en plus en France et c'est parfaitement mérité.

Vous retrouverez le Realme X2 Pro en version 8+128 Go, en coloris bleu ou blanc, à 401 € chez Gearbest avec la livraison à moins de 1 € mais aussi sur eBay en blanc uniquement à 379 € (expédié d'Espagne).

