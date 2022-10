L'heure est vraiment venue de penser aux smartphones reconditionnés

Le smartphone reconditionné n'a peut-être jamais fait autant parler de lui. Un marché en devenir avec des arguments qui parlent de plus en plus aux consommateurs. Cela tombe bien, il y a des acteurs français.

Article sponsorisé par Hexamobile

Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique présenté en début de mois, le gouvernement a souligné qu'en matière de numérique, le développement de filières de reconditionnement a un rôle d'importance à jouer afin de diminuer l'impact environnemental du numérique et en allant de pair avec l'allongement de la durée de vie des terminaux. Le cas le plus emblématique est celui des smartphones qui viennent immédiatement en tête.

Selon un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), un smartphone reconditionné permet de prévenir l'extraction de 76,9 kg de matières premières et l'émission de 24,6 kg de gaz à effet de serre par année d'utilisation. Pour un smartphone reconditionné, ce sont donc en moyenne de l'ordre de 50 kg de CO 2 qui sont évités sur deux ans.

Ce sont des éléments qui sont désormais, et peut-être plus que jamais, à prendre en considération. Qui plus est et si la question de l'environnement ne suffit pas, les smartphones reconditionnés peuvent aussi s'inscrire dans une logique de préservation du pouvoir d'achat. Dans le contexte actuel, cela pèse.

En 2020, ce sont environ 2,8 millions de smartphones reconditionnés qui ont été vendus en France, dont 30 % reconditionnés sur le territoire. Un marché en constante progression depuis et qui compte Hexamobile parmi ses acteurs.

Le reconditionneur français Hexamobile

Hexamobile est une start-up créée à Marseille en 2015. Son offre se concentre essentiellement - mais pas seulement - sur des iPhone d'Apple et des smartphones de Samsung reconditionnés. Un choix de l'iPhone 6s à l'iPhone 13 Pro Max pour l'iPhone reconditionné avec Hexamobile, tandis que les gammes Galaxy S, Galaxy A, Galaxy J et même Galaxy Note de Samsung sont couvertes.

Les prix réduits peuvent par exemple représenter jusqu'à 70 % d'économie par rapport au neuf, même si cela sera logiquement fonction de la date de sortie d'un appareil neuf. Les smartphones sont testés et contrôlés sur plus d'une trentaine de points de contrôle (par des techniciens et par logiciel) et toutes les batteries sont remplacées, ce qui augmentera d'autant plus la durabilité.

Les smartphones rachetés auprès des particuliers et reconditionnés sont vendus directement sur le site hexamobile.fr, avec possibilité de paiement en trois ou quatre fois si besoin. Hexamobile met en avant 14 jours de rétractation possible avec remboursement, une livraison en 24h, et une garantie de 2 ans sur tous les modèles vendus.

Les ambitions de Hexamobile

Hexamobile vend trois catégories de produits avec un état reconditionné à neuf, très bon état (légères rayures et marques d'usure) et état correct (rayures et traces d'usure prononcées).

À plus ou moins long terme, Hexamobile envisage de proposer un paiement en cryptomonnaies, le lancement d'une marque d'accessoires, l'ouverture d'un centre de réparation de carte mère de smartphone et le lancement de sa propre assurance pour smartphone.