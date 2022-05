Smartphone reconditionné : c'est moins cher et c'est même garanti

Article sponsorisé par Certideal

Le marché des produits reconditionnés gagne peu à peu du terrain et constitue de plus en plus une alternative à l'achat d'appareils neufs. Que l'on achète un smartphone reconditionné de chez Certideal ou d'ailleurs, on pourra trouver son bonheur à moindre coût.

Si les appareils mobiles ne seront pas forcément exempts de quelques rayures et traces d'usage, en revanche ils profitent d'une vérification avant remise sur le marché que l'on ne trouve pas sur le marché de l'occasion, ce qui évitera les mauvaises surprises.

L'autre atout est que les spécialistes du reconditionné proposent une garantie sur le matériel vendu qui peut aller de six mois à 24 mois (généralement hors casse et oxydation), soit autant qu'une garantie sur un produit neuf.

Reconditionné : vérifié et garanti

Ces éléments permettent de proposer des smartphones (et autres produits électroniques, en fonction des revendeurs) à des tarifs plus bas que le neuf, variant de quelques pourcents jusqu'à 70% de réduction en fonction de l'état général, l'ancienneté du modèle, les éléments remplacés...

Sur le marché du reconditionné, l'iPhone, sous toutes ses formes, se taille la part du lion, mais les smartphones Android peuvent être tout aussi alléchants. Si vous souhaitez tenter l'aventure, sachez que vous pouvez bénéficier d'une promotion chez Certideal avec le code GENERATION10 à entrer lors de la commande.