Tous les smartphones Redmi A PRIX CASSE à partir de seulement 76€ avec les Redmi 9A, 9C, Note 9S et 9 Pro !

Les smartphones Redmi by Xiaomi sont connus pour leur qualité et surtout leur excellent rapport qualité vs prix. Découvrez aujourd'hui les modèles Redmi 9A, 9C, Note 9S et Pro en très fortes promotions.

Le bon plan du jour concerne toute la gamme des excellents smartphones Redmi by Xiaomi qui est en forte promotion chez Gearbest.

Commençons par l'entrée de gamme avec le smartphone Redmi 9A proposé aujourd'hui à 76 € au lieu de 119,90 € prix officiel en France, en 3 coloris.

Pour rappel, le Redmi 9A propose un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 et en résolution HD+ avec une encoche en forme de goutte d'eau abritant le capteur photo avant de 5 mégapixels. Ce smartphone exploite un SoC Helio G25 de MediaTek, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC. À noter que l'espace de stockage est extensible par l'ajout d'une carte microSD, un bon point.

L'arrière du Redmi 9A permet de découvrir un capteur photo simple de 13 mégapixels avec son flash, entrée de gamme oblige. Il dispose toutefois d'une très confortable batterie de 5000 mAh lui assurant une forte autonomie. Il est également dual SIM, supporte la VoLTE, est compatible WiFi (802.11n) et Bluetooth 5.0, le tout fonctionnant sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et une migration prévue vers le nouveau MIUI 12.



Poursuivons avec le Redmi 9C qui est également situé en entrée de gamme avec un niveau de prix très bas mais tout en étant plus puissant que le Redmi 9A.

Il propose le même affichage 6,53 pouces HD+ (dalle LCD) au ratio 20:9 avec encoche en goutte d'eau pour un capteur photo avant de 5 megapixels, mais un SoC Helio G35 plus puissant pour une configuration octocore cadencée à 2,3 GHz, toujours avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Redmi 9C possède une solide batterie de 5000 mAh et, nouveauté, un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 megapixels, un ultra grand angle 5 megapixels et un capteur 2 megapixels capturant les informations de profondeur, le tout accompagné d'un flash et d'un lecteur d'empreintes.

Le smartphone fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et propose une compatibilité WiFi 802.11n et Bluetooth 5.0, un module GPS et du dual SIM 4G avec VoLTE.

Gearbest propose cette semaine le Redmi 9C en 3 coloris au prix canon de seulement 86 € la version 3+64 Go au lieu de 149,90 €, il s'agit de la version globale (français ok).

smartphone Redmi Note 9S que nous avons Continuons avec leque nous avons testé récemment. Il dispose d'un affichage 6,67 pouces avec un écran LCD Full HD+ et des bordures très minces. Le Redmi Note 9S exploite un SoC Snapdragon 720G associés à 4 ou 6 Go de RAM en fonction des versions et de 64 à 128 Go de stockage, le tout étant extensible via le port micro SD capable d'accueillir jusqu'à 512 Go supplémentaires.

Le Redmi Note 9S mise beaucoup sur la partie photo avec un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 48 millions de pixels f/1.79, un grand-angle 8 MP f/2.2 ainsi qu'un capteur macro de 5 MP, le tout combiné à un capteur 2 MP pour la profondeur de champ. La partie photo sera appuyée par un module d'intelligence artificielle dédié. Enfin, le smartphone est alimenté par une batterie de 5020 mAh associée à de la recharge rapide 18W.

Le smartphone Redmi Note 9S est disponible chez Gearbest dans sa version 6+128 Go à seulement 172 € en 3 coloris au lieu de 279,90 € prix officiel.

Terminons enfin avec le smartphone Redmi Note 9 Pro qui propose de son côté un écran de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Le Note 9 Pro exploite un SoC Snapdragon 720G (G pour Gaming) accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM avec 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, ce Redmi est équipé d'un module principal arrière de 64 mégapixels accompagné de modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels, ce qui permet de très bon selfies. Il est équipé d'une très bonne batterie de 5020 mAh.

Vous trouverez le Redmi Note 9 Pro 6/128 Go au prix réduit de 198 € au liue de 299,90 € prix officiel chez Gearbest grâce au coupon de réduction HA7TH3X6J3.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

