La marque Xiaomi fait parler d'elle avec de superbes promotions. Prenons l'exemple du smartphone Xiaomi Redmi 9A qui est mis en avant sur AliExpress avec une livraison depuis les entrepôts français en moins de 3 jours. Le mobile dispose d'un écran LCD de 6,53 pouces avec un ratio de 20:9 et en résolution HD+.

On note la présence d'un processeur Helio G25 de MediaTek, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. Le smartphone est doté d'un port microSD afin d'étendre sa mémoire. Il supporte aussi la double SIM.

Sur le dos du Xiaomi Redmi 9A, on remarque un capteur photo simple de 13 mégapixels avec un flash et de l'autre côté, dans une encoche en forme de goutte d’eau, on y trouve un autre capteur de 5 mégapixels.

Le smartphone est équipé d’une bonne batterie de 5000 mAh lui assurant une autonomie de plus de 18 h. Il est exploité par le système d’exploitation Android 10 avec la surcouche MIUI 11.

Le smartphone Redmi 9A est proposé aujourd’hui seulement au tout petit prix de 79 € au lieu de 120 € avec le code SDFRG110. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.



Profitez aussi du smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go à 319 € au lieu de 369 €, la version 8+128 Go à 349€ au lieu de 399€, et enfin la 8+256 Go à 399 € au lieu de 449 € chez Goobo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne, avec une livraison gratuite depuis l'Espagne.

Profitez également de la TV P1 55 pouces à 599 € au lieu de 699 € sur le site officiel français de la marque, qui propose par ailleurs de nombreuses autres promotions jusqu'au 24 octobre sur l'ensemble de sa gamme.