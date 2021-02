Le smartphone Redmi 9C en promotion, mais aussi Poco X3, Redmi Note 9 Pro, OnePlus 7T ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi 9C qui est actuellement en promotion à 84 € chez Gearbest au lieu de 129,90 €, prix officiel.

Le smartphone Redmi 9C propose un affichage 6,53 pouces HD+ (dalle LCD) au ratio 20:9 avec encoche en goutte d'eau pour un capteur photo avant de 5 mégapixels, un SoC Helio G35 plus puissant pour une configuration octocore cadencée à 2,3 GHz, toujours avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Redmi 9C possède une solide batterie de 5000 mAh et, un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 mégapixels, un ultra grand angle 5 mégapixels et un capteur 2 mégapixels capturant les informations de profondeur, le tout accompagné d'un flash et d'un lecteur d'empreintes.

Gearbest propose le smartphone Redmi 9C à 84 € seulement au lieu de 129,90 €, prix officiel.



Vous pourrez trouver d'autres promotions sur les smartphones chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

