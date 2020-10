La trottinette électrique Xiaomi Pro 2 et le smartphone Redmi Note 8 Pro en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 8 Pro qui propose un affichage HDR01 avec un écran LCD de 6,53 pouces qui permet une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. Ce Redmi exploite un SoC Helio G9OT accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go d'espace de stockage interne.

Vous pourrez retrouver à l'arrière quatre modules photo avec un module principal de 64 mégapixels, et trois autres de 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, le Note 8 Pro est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh compatible avec la charge rapide, mais pas avec le chargement sans fil.

Le smartphone Redmi Note 8 pro est actuellement à 175 € seulement sur le site Gshopper dans sa version 6+64 Go avec le code VY5NN1E218 et à 189 € en 6+128 Go avec le code OY9WQ1YM58, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.



Mais ce n'est pas le seul produit intéressant en promotion, en effet, la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 est équipée de roues pneumatiques de 8,5 pouces et d’un moteur de 300 Watts (600 W en puissance maximale) qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est alimentée par une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie très bonne de 45 km.

Pour la sécurité, elle est équipée d'un double système de freinage avant et arrière, d'un phare ultra-lumineux, d'un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. Elle possède un écran intégré avec un affichage en temps réel. Son poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne. Enfin, elle se plie et se déplie en 3 secondes.

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro 2 (Mi Electric Scooter Pro 2) est à 429 € seulement avec le code 5E4GG9R864 et avec la livraison gratuite depuis l'Espagne

Pour rappel ce revendeur est présent dans 19 pays, dont la France, possède 200 employés et propose des prix réduits en partenariat avec de grandes marques comme Xiaomi, Lenovo ou Apple. Vous pourrez suivre d'autres promotions sur le Facebook de Gshopper.