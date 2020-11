Les smartphones Redmi Note 9S et Note 9 Pro à prix réduit pour le pré Black Friday

Connus pour leur excellent rapport qualité vs prix, les smartphones Redmi Note 9S et Redmi Note 9 Pro sont aujourd'hui affichés en promotion.

Le bon plan du jour concerne notamment les smartphones Redmi Note 9S et Redmi Note 9 Pro proposés à prix réduit pour le pré Black Friday.

Commençons par le smartphone Redmi Note 9S que nous avons testé et qui possède un affichage 6,67 pouces avec un écran LCD Full HD+ et de minces bordures. Il possède un SoC Snapdragon 720G épaulé par 4 ou 6 Go de RAM en fonction des versions et 64 à 128 Go de stockage (extensible via carte micro SD jusqu'à 512 Go supplémentaires).

Au niveau photo, on trouve un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 48 millions de pixels f/1.79, un grand-angle 8 MP f/2.2, un capteur macro de 5 MP, et enfin un capteur 2 MP pour la profondeur de champ, le tout épaulé par un module d'intelligence artificielle dédié. La batterie est confortable, avec 5020 mAh, et la recharge rapide de 18W est présente.

Le smartphone Redmi Note 9S est disponible chez Gshopper dans sa version 6+128 Go à seulement 179,99 € avec le code VY5NMOE264 en 3 coloris au lieu de 279,90 € prix officiel.



Poursuivons avec le smartphone Redmi Note 9 Pro qui dispose d'un écran de 6,67 pouces FHD+ 2400 pixels x 1080 pixels. Il intègre un SoC Snapdragon 720G (G pour Gaming) épaulé par 6 Go ou 8 Go de RAM avec 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photo, on trouve un module principal arrière de 64 mégapixels, et des modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels, alors que le capteur photo frontal est de 16 mégapixels, idéal pour les selfies. La batterie de 5020 mAh est confortable, permettant une très bonne autonomie.

Vous trouverez le Redmi Note 9 Pro 6/128 Go au prix réduit de 199,99 € avec le code MEVXQPYL18 chez Gshopper au lieu de 299,90 € prix officiel.

A noter que d'autres promotions sont disponibles pour le Black Friday sur cette page dédiée.

Pour rappel ce revendeur est présent dans 19 pays, dont la France, possède 200 employés et propose des prix réduits en partenariat avec de grandes marques comme Xiaomi, Lenovo ou Apple. Vous pourrez suivre d'autres promotions sur le Facebook de Gshopper.