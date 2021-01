Les smartphones Samsung Galaxy A41, Oppo Find X2 Pro en promo et un chargeur induction Samsung Pad à 4€ !

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy A41 avec son écran Super Amoled 6,1 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy A41 embarque un SoC Helio P65 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté appareil photo, on trouve un triple capteur à l'arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, aidé par deux capteurs de respectivement 8 mégapixels et 5 mégapixels. À l'avant, ce sera un capteur frontal de 25 mégapixels qui assurera vos selfies. Pour la batterie, on pourra compter sur une Li-Po de 3500 mAh avec une puissance de recharge rapide de 15 watts.

Vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy A41 à 219 € au lieu de 399 € sur Rakuten.



Mais aussi un chargeur à induction Samsung Pad qui est compatible avec la recharge rapide, ce qui peut être un avantage considérable pour ceux qui possèdent un smartphone bénéficiant de cette technologie.

Le chargeur Samsung Pad sait se faire discret grâce à son socle compact, il sera donc facile de le glisser dans votre sac à dos pour pouvoir l'utiliser où que vous soyez. Le Samsung Pad est équipé d'un port de Type-C et possède une puissance de 10V.

Vous pourrez retrouver le chargeur à induction Samsung Pad à 4,99 € au lieu de 24,99 € grâce à une ODR chez Cdiscount.



Vous trouverez également le smartphone Oppo Find X2 Pro qui est doté d'un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 et compatibilité WiFi 6 associé et jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec pour la première fois un module Sony IMX689 de 48 mégapixels avec un grand capteur 1/1,43" pour récupérer un maximum de lumière. On trouve un deuxième capteur 48 mégapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 mégapixels capable de zoom sans perte x10. Le capteur photo avant de 32 mégapixels prend place dans un trou dans l'affichage.

Enfin, le Oppo Find X2 Pro est alimenté par une batterie de 4260 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 65W Super VOOC via le port USB-C.

Vous pourrez profiter du smartphone Oppo Find X2 Pro à 799 € au lieu de 999 € chez Red by SFR !



