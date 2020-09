Bon plan : le smartphone Samsung Galaxy A51 à prix réduit, mais aussi ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A51 qui propose un affichage de 6,5 pouces FHD+ avec un trou centré au sommet de l'écran pour loger le capteur photo. Ce smartphone Samsung exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Au niveau photographie il possède un capteur photo frontal de 32 mégapixels. À l’arrière, on retrouve un système de 4 capteurs photo réunis dans un rectangle avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle (123 degrés) de 12 mégapixels, un module de mesure de la profondeur de champ de 5 mégapixels et enfin un autre module 5 mégapixels pour la macrophotographie.

Le Samsung Galaxy A51 fonctionne sous Android 10 avec surcouche One UI 2.0. Enfin, il possède une batterie de 4000 mAh avec charge de 15 Watts.

Vous pourrez retrouver le smartphone Galaxy A51 de la marque Samsung (128 Go) en promotion chez Amazon au prix réduit de 267 € au lieu de 379 €, prix officiel.

Ci-dessous les autres promotions de la journée :

