Les smartphones Samsung Galaxy M31 et S20 FE en promotion, mais aussi une TV LED Toshiba à prix réduit

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy M31 qui possède un écran Super AMOLED de 6,4 pouces ce qui permet une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 9611 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Au niveau photographie, on profitera d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, et trois autres de 8, 5 et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Enfin, le M31 est alimenté par une batterie Li-Po de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy M31 est actuellement à 199 € seulement chez Amazon, au lieu de 289 € !



Poursuivons avec le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Édition qui propose un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et un capteur photo avant de 32 mégapixels. À l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 + 12 + 8 mégapixels logés dans un rectangle reprenant le design de la série Galaxy S20 avec ultra grand angle 123 degrés et zoom optique x 3, sans compter la stabilisation optique OIS et l'autofocus avec tracking.

Ce smartphone Samsung exploite un SoC Exynos 990 en version 4G, avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Dans le même temps, le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25W, mais aussi charge sans fil et charge sans fil inversée.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Édition est affiché à 484 € seulement au lieu de 699 € chez Rakuten !



Enfin, la télévision Toshiba 50UA2063DG est une TV LED de 50 pouces qui permet une définition de 3840 pixels x 2160 pixels en 4K UHD. C'est une smartTV qui possède un indice de fluidité de 1900. En tant qu'Android TV, elle est compatible avec Google Assistant, et toutes les applications associées et celles qu'on retrouve habituellement sur les smartTV (Netflix, YouTube, PrimeVideo, etc.).

Elle possède les technologies HDR avec les HDR10, Dolby Vision et HDR HLG. La connectivité se passe avec le Wi-Fi ou le Bluetooth. Enfin, la connectique propose 4 ports HDMI, 2 ports USB, une entrée audio-vidéo composite, une sortie audio numérique, un port Ethernet, un port pour un éventuel casque audio.

La télévision LED 50" de Toshiba est actuellement à 300 € au lieu de 429 € chez Cdiscount !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les 15 offres du jour à ne pas rater chez Amazon, mais aussi le casque Bluetooth HD200 et les écouteurs TWS ThinkPlus en promotion !