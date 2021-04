Le smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra en promotion, mais aussi notre sélection (AirPods, Galaxy S21..)

Découvrez les offres de la journée avec des smartphones, des écouteurs sans fils, mais aussi des PC portables gamer ou non et des accessoires informatiques.

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra qui dispose d'un écran Super AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 pixels x 1440 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et le DPI est de 508ppp. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne (existe également en 512 Go), extensible via micro SD.

Pour les amateurs de photographie, vous trouverez à l'arrière de ce téléphone un triple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Ion de 4500 mAh compatible à la charge sans fil et à la recharge rapide 45 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra est actuellement disponible à 908 € au lieu de 1309 € chez Rakuten.



Ci-dessous, vous trouverez d'autres offres proposées par les e-commerçants :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les vélos électriques Himo Z20 et Himo Z16 en promotion, mais aussi le Samsung Galaxy A51, les AirPods Pro et le gimbal DJI Osmo Mobile 3 à prix réduit !