Pour l'achat d'un smartphone Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra 5G, profitez de cadeaux et de promotions

Samsung propose des offres très intéressantes concernant ses smartphones Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra 5G. Ainsi, jusqu'au 30 avril 2021, Samsung propose gratuitement pour chaque achat d'un smartphone de cette gamme :

un Galaxy SmartTag

30% de réduction sur les accessoires associés (étuis, coques, chargeurs, Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro)

5% du montant dépensé en points Samsung Rewards

100€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil

et enfin pour tout achat d'un Galaxy S21+ 5G ou S21 Ultra 5G (couleurs exclusives seulement et uniquement sur les versions 128Go et 256Go), bénéficiez d'une paire d'écouteurs Buds Live Bronze offerte. Ces couleurs sont les Phantom Red et Phantom Gold pour le S21+ et Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown pour le S21 Ultra.

Pour rappel, la gamme Samsung Galaxy S21 est composée de trois modèles avec le Samsung Galaxy S21, le S21 plus et le Galaxy S21 Ultra qui est le plus performant et le plus puissant. Toutes ces versions sont compatibles 5G.

Les Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus sont assez similaires au niveau de la fiche technique avec un écran de type OLED FHD+ de 6,2 pouces (S21) et 6,7 pouces (S21+) avec une fréquence d'affichage de 120 Hz dynamique, ce qui signifie qu'elle variera de 48 à 120 Hz selon les situations permettant d'améliorer l'autonomie. Ces smartphones exploitent un SoC Exynos 2100 octocore gravé en 5 nm et avec le coeur le plus puissant (ARM Cortex-X1) atteignant une cadence de 2,9 GHz, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, les Samsung Galaxy S21 et S21+ profitent d'un triple capteur photo à l'arrière avec un capteur principal de 12 mégapixels, d'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un capteur téléobjectif de 64 mégapixels. L'enregistrement vidéo se fera en 8K et le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Le S21 est équipé d'une batterie de 4000 mAh et le S21+ d'une batterie de 4800 mAh. Les deux profitent de la charge rapide et de la charge sans fil.



Le Samsung Galaxy S21 Ultra se démarque plus des deux autres modèles avec des caractéristiques plus haut de gamme. On commence déjà avec son affichage de 6,8 pouces sur un écran AMOLED incurvé qui propose une résolution QHD+. Le rafraîchissement est toujours de 120 Hz en dynamique. Il embarque également le SoC Exynos 2100 à bord, mais avec 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, mais aussi avec une version spéciale embarquant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage !

La photographie est son point fort avec un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur téléobjectif de 10 mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 10 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 40 mégapixels et la vidéo se fera en 8K et 4K à 60 fps. La batterie est plus importante avec 5000 mAh et toujours la charge rapide et sans fil de disponible. Samsung a confirmé la compatibilité avec le stylet S Pen jusque là réservé à la série Galaxy Note.

Les trois modèles Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra sont certifiés IP68 et pourront donc supporter aspersions et immersions courtes sans dommages.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy S21 à partir de 859 €, du Samsung Galaxy S21+ à partir de 1059 € et du Samsung Galaxy S21 Ultra à partir de 1259 €! Et pour rappel, Samsung vous offre gratuitement, pour chaque achat d'un smartphone de cette gamme jusqu'au 30 avril, un Galaxy SmartTag, 30% de réduction sur les accessoires associés, 5% du montant dépensé en points Samsung Rewards, 100€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil et enfin pour tout achat d'un Galaxy S21+ 5G ou S21 Ultra 5G (couleurs exclusives seulement et sur les versions 128Go et 256Go) une paire d'écouteurs Buds Live Bronze.