Le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 avec les Samsung Galaxy Buds Live et SmartTag offert et 200 € de remise !

Samsung vous offre d'une part 200 € de remise avec la reprise de votre ancien appareil et d'autre part deux cadeaux avec les écouteurs Galaxy Buds Live et un Galaxy SmartTag offerts pour l'achat du smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G !

Le bon plan du jour concerne la marque Samsung qui propose une nouvelle opération promotionnelle Always On sur son site officiel qui permet de profiter d'une paire d'écouteurs TWS Galaxy Buds Live et d'un Galaxy SmartTag offerts pour l'achat d'un smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 ! Mais ce n'est pas tout, pour l'achat ou même la location du Z Fold2, Samsung vous offre 200 € de bonus sur la valeur de la reprise de votre ancien appareil. Cette offre est valable jusqu'au 28 février 2021.

Pour rappel, le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G profite d'un écran souple Super AMOLED de 7,6 pouces lorsqu'il est déplié qui permet une définition de 2208 pixels x 1768 pixels. L'écran extérieur est de 6,2 pouces. Ce smartphone peut donc également servir de tablette si besoin. La fréquence d'affichage de l'écran interne est de 120 Hz avec un DPI de 372 ppp.

Le dernier né de Samsung exploite un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne (non extensible). Il s'agit d'un smartphone avec compatibilité 5G et qui permet une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, toutes les dernières technologies de communication donc.

Au niveau de la photographie, il n'est pas en reste avec un triple capteur photo avec trois caméras de 12 mégapixels chacune. Le Galaxy Z Fold2 offre la possibilité d'enregistrer des vidéos dans une qualité 4K.

Il est équipé d'une batterie Li-Po de 4500 mAh qui offre une très belle autonomie et qui est compatible avec la charge rapide 25 Watts et la recharge sans fil.

Dans le cadre de cette opération promotionnelle, vous pourrez donc profiter sur le Samsung Shop du smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256 Go à 2020 € tout en bénéficiant de 200 € de remise avec la reprise de votre ancien téléphone et de deux cadeaux offerts avec d'une part les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live et d'autre part un Galaxy SmartTag !