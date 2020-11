Le smartphone Sony Xperia 5 à 399 € seulement, mais aussi le Redmi Note 8T, la liseuse Kobo Clara HD ...

Découvrez les meilleures promotions de ce mercredi avec des smartphones, écouteurs sans fil, ainsi qu'une caméra de surveillance et bien plus encore !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Sony Xperia 5 qui profite d'un écran OLED de 6,1 pouces, ce qui lui permet une définition de 2520 pixels x 1080 pixels. Ce Sony est équipé d'un SoC Snapdragon 855 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on trouve un triple capteur photo arrière avec les trois modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Ion de 3140 mAh et est compatible avec la charge rapide.

Vous pourrez profiter du smartphone Sony Xperia 5 128 Go à 399 € seulement au lieu de 699 € chez Red by SFR !



Ci-dessous notre sélection du jour :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les Hottes Days qui continuent avec de nouvelles offres, mais aussi les Wiko Days avec 10 jours de réduction à ne pas rater ! (smartphone, écouteurs sans fil, ...) !