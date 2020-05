UMIDIGI Fan Festival : les smartphones S5 Pro et A7 Pro ouvrent le bal

Le UMIDIGI Fan Festival 2020 a commencé avec le lancement mondial du nouveau produit phare UMIDIGI S5 Pro ainsi que du smartphone d'entrée de gamme UMIDIGI A7 Pro qui sont disponibles sur AliExpress. Reconnu pour ses modèles performants et à petits prix, UMIDIGI s’est ouvert au marché mondial via Aliexpress en proposant des prix vraiment bas compte tenu de la qualité des composants sélectionnés pour ces smartphones.

Le S5 Pro est ainsi équipé de la puce MediaTek Helio G90T épaulée par 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne ainsi qu'un système de refroidissement amélioré. Il possède un écran AMOLED FHD + (1080 × 2340) de 6,39 pouces, avec un scanner d'empreintes digitales placé sous l'écran. L'appareil ne comporte aucune découpe d'encoche ou de perforation sur l'écran de la caméra selfie et opte plutôt pour un mécanisme de caméra pop-up comme pour les OnePlus 7T.

À l'arrière, on trouve un module caméra quadruple avec un capteur ultra-large de 48 mégapixels + 16 mégapixels + un objectif macro de 5 mégapixels + un objectif de profondeur de 5 mégapixels. Il bénéficie d'une confortable batterie de 4680 mAh, et prend en charge le NFC, idéal pour les paiements sans contact.

Le UMIDIGI S5 Pro est disponible pour son lancement au prix de 231 € sur Aliexpress

UMIDIGI propose également un smartphone d'entrée de gamme avec le A7 Pro. Il s'agit du successeur du UMIDIGI A5 Pro lancé l'année dernière. En ce qui concerne les spécifications, l'UMIDIGI A7 Pro dispose d'une caméra arrière quadruple avec un appareil photo principal 16 MP + un objectif ultra large 16 MP + un objectif de profondeur 5 MP + un capteur macro 5 MP, prenant en charge le nouveau mode nuit et la reconnaissance de scènes via une IA. La caméra frontale est un capteur 16MP.

Ce dernier présente un grand écran FHD + de 6,3 pouces, tandis que de nombreux téléphones restent dotés d'un simple écran HD + dans cette gamme de prix. Il est alimenté par un processeur Octa-Core avec 4 Go de RAM LPDDR4X, et de 64 à 128 Go de stockage interne. Niveau design, le téléphone est doté d'une finition haut de gamme avec un dos en verre 2.5D et un cadre en métal. Il y a une fente extensible à 3 cartes (double SIM + Micro SD) et un port USB Type-C.

L'UMIDIGI A5 Pro est maintenant en vente mondiale sur AliExpress, à 83 € avec le code UA7PRO10 pour la version 4 Go + 64 Go et à 101 €, toujours avec le code UA7PRO10, pour la version 4 Go + 128 Go.