Coronavirus : les ventes de smartphones à -20 % au deuxième trimestre

Après un recul de 20,2 % au premier trimestre, Gartner estime que les ventes de smartphones ont reculé de 20,4 % au deuxième trimestre par rapport à la même période l'année dernière.

Le cabinet d'études pointe bien évidemment du doigt la pandémie de Covid-19 qui continue d'affecter le secteur.

Parmi les cinq principaux fabricants au monde, tous enregistrent un recul plus ou moins marqué. Alors que Xiaomi avait fait exception au premier trimestre, cette fois-ci l'exception est Apple avec des volumes en léger recul de 0,4 % sur un an.

Sorti fin avril, le nouvel iPhone SE (2020) a sans nul doute jouer un rôle important pour Apple. Le leader mondial Samsung a par contre une nouvelle fois perdu gros avec une baisse de 27,1 %. Elle a été moindre pour Huawei qui talonne ainsi son voisin coréen grâce à ses performances en Chine.

" Les restrictions de voyage, les fermetures de magasins et une plus grande prudence dans les dépenses en produits non essentiels pendant la pandémie ont conduit à la deuxième baisse trimestrielle consécutive des ventes de smartphones cette année ", écrit Gartner.