Smartphones : forte remontée des ventes, Samsung large leader au premier trimestre

Après une année 2020 faite de replis liés à la crise sanitaire et aux confinements, les ventes de smartphones sont reparties en forte hausse au premier trimestre, mais en profitant particulièrement aux cinq plus gros acteurs.

Le groupe Samsung reprend son rôle de large leader dans les smartphones au premier trimestre 2021 grâce aux bonnes ventes de sa série Galaxy S21 et des Galaxy A, et à une moindre pression de Huawei, désormais sorti du Top 5 mondial.

D'autres acteurs chinois ont pris le relais grâce à de folles croissances mais ils sont encore loin en volume, tandis qu'Apple conserve sa place de numéro deux à quelque distance.

Le cabinet d'études Strategy Analytics note la belle progression des ventes de smartphones au premier trimestre de l'année avec une volume global de 340 millions d'unités écoulées, soit +24% par rapport à l'année dernière.

L'année 2020 a souffert de la crise sanitaire et des confinements qui ont fait reculer les ventes dans un contexte déjà déprimé. 2021 démarre donc sur les chapeaux de roue, notamment grâce à la Chine et son appétit pour la 5G.

Tous les grands fabricants ont profité de la situation, avec des ventes améliorées de 30 à 40% pour Samsung et Apple et de 60 à 80% pour les acteurs chinois Xiaomi, Oppo et Vivo.

A eux seuls, les cinq plus grands fabricants représentent les trois quarts du marché, ce qui laisse peu de place aux autres. De même, les problèmes de pénurie de composants n'ont pas encore trop touché les poids lourds du secteur, et ce sont les plus petits fabricants, avec des moyens de négociation moindres, qui pourraient le plus pâtir de la situation.