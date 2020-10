Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 à prix réduit, mais aussi le roborock S5 Max et une carte mémoire SanDisk !

De nouvelles promotions arrivent tous les jours chez les différents e-commerçants et nous vous présentons aujourd'hui les trois plus belles réductions de prix de la journée selon nous.

Le bon plan du jour concerne le Xiaomi Mi Note 10 qui a été le premier smartphone commercialisé à proposer un capteur photo révolutionnaire à 108 mégapixels. En effet, vous pourrez retrouver pas moins de 5 modules à l'arrière avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels, un capteur de 8 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 20 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Vous pourrez également retrouver un capteur photo frontal de 32 mégapixels.

Le Mi Note 10 propose un grand affichage 6,47 pouces FHD+ AMOLED incurvé, un SoC Snapdragon 730G orienté gaming avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. On trouve également un lecteur d’empreinte sous l’écran.

Ce smartphone est alimenté par une batterie de 5260 mAh assurant plusieurs jours de fonctionnement avec une charge rapide 30 Watts pour une charge complète en une heure à peine.

Vous pourrez retrouver le Xiaomi Mi Note 10 128 Go en noir est à 406 € au lieu de 550 € chez Rakuten.



Poursuivons avec la carte mémoire microSDXC Extreme 256 Go de SanDisk qui permet un taux de transfert de jusqu'à 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Cette carte vous permettra de sauvegarder jusqu’à 14 heures de vidéo Ultra HD 4K ou 24 heures de vidéo Full HD avec la caméra sportive, le smartphone ou le drone.

La conception de cette carte est conçue pour être résistante aux chocs, à l'eau et aux rayons X. Les températures de fonctionnement se situent entre -25°C et 85°C.

Vous pourrez profiter de la carte micro SD SanDisk Extreme 256 Go à 44 € seulement au lieu de 96 € chez Amazon.



Terminons ce bon plan avec le robot aspirateur Roborock S5 Max qui possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée avec une gestion de la quantité d'eau qui se gère depuis l'application mobile, de même que la puissance d'aspiration du robot, permettant de laver une surface de 200 m² tout en s'adaptant aux sols en présence.

La navigation exploite quatorze types de capteurs et des technologies éprouvées comme le télémètre laser à 300 tr/min, qui permet de balayer l'environnement à 360°, pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal.

Le S5 Max dispose d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Il dispose d'une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home.

Le robot aspirateur Roborock S5 Max est disponible à 330 € seulement au lieu de 599 € chez Rakuten.





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la trottinette électrique Go Ride 80Pro en promotion, mais aussi MacBook Pro, SSD Intel, TV Sony..., ou bien encore la montre connectée vibrante Tickasa en promotion !