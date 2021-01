Xiaomi : le smartphone Poco M3, la trottinette électrique Xiaomi 1S, des purificateurs d'air... à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco M3 qui propose un grand écran 6,53 pouces LCD FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 mégapixels et un ratio de 19,5:9. Le smartphone intègre un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage, extensible via microSD, avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande.

Au niveau de la photographie, le Poco M3 propose un triple capteur photo avec un module principal 48 mégapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 mégapixels macro et un module 2 mégapixels monochrome. La batterie de 6000 mAh offre une autonomie très confortable, elle est compatible avec une charge rapide 18W.

En ce moment, GShopper vous propose le smartphone Poco M3 à 114 € seulement au lieu de 159,90 € grâce au coupon 704554692F et une livraison gratuite depuis l'Espagne.



Vous pourrez également profiter de la trottinette électrique Xiaomi 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Elle profite de trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière, la roue arrière avec un grand disque de frein et la roue avant avec un système de freinage antiblocage régénératif E-ABS pour un arrêt plus sûr. La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium.

Vous pourrez trouver chez GShopper la trottinette électrique Xiaomi 1S à 270 € au lieu de 449 €, prix officiel, avec le code promotionnel 73A15EFBE8 et une livraison gratuite depuis la France.



Enfin, vous pourrez trouver d'autres promotions qui bénéficient toutes de la livraison gratuite depuis l'Europe :



Pour rappel, Gshopper propose de très nombreuses promotions sur leur page dédiée.