Les smartphones iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro et la TV LED HiSense en promotion

Commençons avec l'iPhone SE 2020 avec un design aclassique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous trouverez l'iPhone SE 2020 à 405 € au lieu de 489 € chez Rakuten !



Mais aussi, l'iPhone 11 Pro qui propose un affichage OLED de 5,8 pouces qui permet une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Cet iPhone exploite un SoC A13 Bionic avec 4 Go de RAM et un espace de stockage interne allant de 64 Go à 256 Go non extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouve un triple capteur photo à l'arrière avec des modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 12 mégapixels également. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Ion de 3046 mAh et est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

En ce moment, l'iPhone 11 Pro est à 884 € au lieu de 1159 € chez Rakuten !



Enfin, la télévision HiSense propose un écran QLED 4K Ultra HD de 50 pouces, soit 126 cm, qui permet une définition de 3840 pixels x 2160 pixels. La fréquence de balayage est de 50 Hz. La luminosité est de 700 cd/m². Il s'agit d'une SmartTV Vidaa U compatible avec la commande vocale.

Cette télévision QLED pourra se connecter à votre box internet, smartphone, etc via Wi-Fi et Bluetooth. La connectique est composée de 4 ports HDMI 2.0, de deux ports USB, d'un port Ethernet, d'une entrée et sortie antenne.

Vous trouverez la télévision HiSense 50U72QF à 499 € au lieu de 799 € chez Boulanger grâce à une ODR.



