Smartphones : le marché au plus bas depuis 10 ans, sauf pour une marque...

Après une évolution spectaculaire et des chiffres à donner le tournis, le marché du smartphone connait une tendance contraire avec une contraction et un retrait des ventes.

Le marché assiste ainsi à une baisse des ventes la plus importante depuis plus de 10 ans. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs : la crise sanitaire et économique, la pénurie de semi-conducteurs, mais également l'envolée des prix des appareils. Les constructeurs garantissent également des mises à jour système pendant 3 à 5 ans en fonction des marques, ce qui étend la durée de vie des appareils.

Pour la France, on a ainsi vu seulement 49 millions de smartphones vendus sur le premier trimestre 2022, soit un chiffre au plus bas que l'on n'avait pas connu depuis 2013. La baisse des ventes de smartphones en Europe atteint -12% sur l'année.

Tous les constructeurs connaissent ainsi un recul des ventes : Samsung, Apple, Xiaomi, OnePlus, Oppo... Tous sauf peut-être Realme, la marque low cost d'OPPO, qui profite d'une croissance particulièrement étonnante.

Selon CounterPoint, Samsung représente 35% de parts de marché au premier trimestre avec -16% de ventes, suivi par Apple avec 25% du marché et -6%, Xiaomi avec 14% de parts de marché et -36% de ventes, Oppo avec 6% du marché et -8% des ventes, alors que pendant ce temps, Realme s'offre 4% de parts de marché et une progression de 67% des ventes.