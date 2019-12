Smartphones : le mode nuit serait en réalité plus néfaste que le mode standard

Largement mis en avant par les constructeurs de smartphones et développeurs, le mode nuit des terminaux mobiles pourrait en réalité se montrer bien plus néfaste pour le sommeil que l'affichage standard.

Il est convenu que la lumière bleue diffusée par les écrans perturbe notre vision ainsi que notre activité cérébrale, avec pour conséquence des difficultés à s'endormir lorsque l'on utilise son smartphone ou que l'on regarde la télévision de nuit.

En conséquence, les fabricants ont presque tous adopté un mode nuit sur leurs terminaux, permettant de troquer les réglages de colorimétrie habituels pour une image plus chaleureuse tirant parfois sur le jaune, et qui limitent les émissions de lumière bleue.

Si dans les faits ce type d'affichage est effectivement plus reposant pour les yeux en conditions de basse luminosité, les effets sur le sommeil seraient tout aussi néfastes que le réglage standard. C'est ce qu'annonce une étude menée par l'Université de Manchester.

L'étude va encore plus loin et minimise les effets de la lumière bleue sur notre cycle de sommeil tandis que les thèmes sombres et autres auraient bien plus d'impact sur ce dernier.Il serait ainsi plus utile de regarder des lumières froides le soir et des lumières chaudes le jour. En effet notre horloge biologique traduit ainsi les couleurs chaudes du mode nuit comme les couleurs de la journée, notre cerveau considère alors qu'il n'est pas vraiment l'heure de se reposer et l'endormissement serait retardé.

A contrario, les lumières froides correspondent plus au crépuscule et à la nuit, et donc notre cerveau serait plus réceptif aux signaux favorisant l'endormissement.

Dans tous les cas, il est précisé qu'en marge des couleurs à adopter, c'est la luminosité appliquée aux écrans qui se montre déterminante en termes d'impact sur notre sommeil. En clair, le soir, préférez un mode standard en baissant la luminosité de votre terminal.