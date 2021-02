Les smartphones Motorola Edge, Oppo Reno 2 et l'assistant vocal Google Nest mini à prix réduit

Le bon plan du jour concerne l'assistant vocal Google Nest Mini est une enceinte qui va vous aider dans la vie de tous les jours grâce à l'assistant Google et aux diverses applications compatibles avec le Nest Mini.

La Google Nest Mini possède une connectivité composée du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz). L'enceinte connectée Google Nest Mini est compatible Android et iOS.

L'assistant vocal Google Nest Mini à 47 € au lieu de 59 € chez Boulanger !



Vous trouverez également en promotion le smartphone Motorola Edge qui affiche un écran FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,7 pouces à technologie OLED et avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un capteur d'empreintes digitales est logé sous l'écran. Le Motorola Edge est équipé d'un SoC Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go.

Le capteur photo de 25 mégapixels à l'avant est logé dans un poinçon du coin supérieur gauche de l'écran. À l'arrière, c'est un module principal de 64 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisation OIS et zoom optique x3, un ultra grand de 16 mégapixels et macro. Un capteur ToF est également présent. Il profite d'une connectivité Wi-Fi 5 et embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide.

En ce moment, Amazon propose le smartphone Motorola Edge à 385 € au lieu de 599 € !



Terminons ce bon plan avec le smartphone Oppo Reno 2 propose un écran OLED de 6,5 pouces qui permet une définition d'affichage de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Le processeur de ce smartphone est le Snapdragon 730G qui est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage internet, extensible via microSD.

Au niveau de la photo, vous pourrez profiter d'un quadruple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un premier module à 48 mégapixels, et trois autres de 13 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide de 20 Watts, mais non compatible avec la recharge sans fil.

Le smartphone OPPO Reno 2 256 Go est affiché à 299 € chez Darty au lieu de 449 € !





