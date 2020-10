Les smartphones OnePlus 8 Pro et l'iPhone 12 à prix réduit, mais aussi le PC portable gamer Asus Strix !

De nombreuses promotions fleurissent quotidiennement sur internet, et il est parfois difficile de ne retenir que les meilleures. Voici donc notre récapitulatif des trois offres les plus pertinentes de la journée.

Commençons avec le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un affichage AMOLED de 6,78 pouces, avec poinçon, qui permet une résolution de 512 ppi et qui bénéficie d'un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 accompagné de 8 à 12 Go RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Vous pourrez profiter du smartphone OnePlus 8 Pro à 749 € au lieu de 899 € dans sa version 128 Go, mais aussi le OnePlus 8 Pro 256 Go à 849 € au lieu de 999 € chez Amazon !



Mais ce n'est pas tout, l'iPhone 12 profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

Effectivement, ce tout nouvel iPhone profite déjà d'une réduction, car l'iPhone 12 64 Go est à 850 € au lieu de 909 € chez Rakuten.



Enfin, le PC portable gamer Asus Strix-G17 propose un écran IPS Full HD de 17,3 pouces, soit 43,9 cm, qui permet une définition de 1920 pixels x 1080 pixels. La fréquence de balayage est de 144 Hz. L'ordinateur gaming Asus exploite un SoC Intel Core i7 avec 16 Go de mémoire vive (RAM) et 1 To de stockage interne en SSD. La carte graphique est une NVIDIA GeForce RTX2070 8Go. Le système d'exploitation est Windows 10.

Au niveau de la connectique, on pourra profiter d'une sortie HDMI, de trois ports USB 3.2, d'un port USB-C, d'une sortie DisplayPort, d'un port Ethernet et enfin d'un port pour le casque en prise Jack. L'Asus est alimenté par une batterie Li-Ion d'une puissance de 66 Wh, ce qui lui permet une autonomie allant jusqu'à 6 heures selon le constructeur. Cet ordinateur portable ne possède pas de caméra intégrée, en revanche, il possède un microphone et un système d'antireflets.

Boulanger a récemment lancé un pack avec un PC portable Gamer Asus Strix à 1999 € au lieu de 2599 € avec un sac à dos et une souris !





