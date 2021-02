Profitez des smartphones Poco X3 et Poco M3 à prix réduit !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco X3 qui présente un écran de 6,67 pouces FHD+ avec un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz et un échantillonnage 240 Hz pour un maximum de réactivité et de fluidité.. Il possède un SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible par carte mémoire. Orienté gaming, il dispose d'un système de refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 Plus, mais aussi de la fonction Game Turbo 3.0 optimisant les composants pour des performances maximisées.

Au niveau photographie on trouve un quadruple capteur photo (module principal de 64 mégapixels Sony IMX 686 + ultra grand-angle + module macro + module de capture des données de profondeur). Le Poco X3 NFC dispose d'une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W, assurant une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

En ce moment, Gearbest propose le smartphone Poco X3 à 200 € au lieu de 269,90 € avec le coupon de réduction Q5F5BDAC5B512000. De plus, la livraison est gratuite depuis la France.



Mais aussi le smartphone Poco M3 qui propose un grand écran 6,53 pouces LCD FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 mégapixels et un ratio de 19,5:9. Le smartphone intègre un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage, extensible via microSD, avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande.

Au niveau de la photographie, le Poco M3 propose un triple capteur photo avec un module principal 48 mégapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 mégapixels macro et un module 2 mégapixels monochrome. La batterie de 6000 mAh offre une autonomie très confortable, elle est compatible avec une charge rapide 18W.

Le smartphone Poco M3 est actuellement à 150 € chez Gearbest au lieu de 179,90 € avec une livraison gratuite depuis la France.



Ci-dessous vous pourrez trouver des smartphones Redmi en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

