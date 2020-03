Smartphones : la valse des promotions sur les iPhone, Xiaomi, Galaxy S10/S20/S20+, OnePlus 7T, Redmi, Huawei..

Avec la concurrence de plus en plus rude, les différentes marques de smartphones se voient obliger de baisser leurs prix pour pouvoir rester en course. profitons en pour faire le récapitulatif de l'ensemble des promotions rencontrées chez de nombreuses marques comme OnePlus, Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi ou encore Huawei sur les différentes plateformes d'e-commerce.

Parmi les promotions les plus intéressantes trouvées, citons notamment les :

iPhone 11 (64 Go) - noir à 699 € soit - 14 %

Samsung Galaxy S20 + (128 Go) 4G à 829 € soit - 18%

Huawei P30 Pro (128 Go) à 546 € soit 46 %

Redmi Note 8 4+64 Go (3 coloris) à 140 € soit 27 %

Xiaomi Mi Note 10 (128 Go) - noir à 388 € soit 28 %

Et n'oubliez pas de bien appliquer les codes de réduction indiqués lorsqu'il y en a !

