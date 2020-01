Smartphones reconditionnés : Beephone dans la tourmente

La société Beephone est actuellement de plus en plus critiquée par les utilisateurs : spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, la firme est aujourd'hui dans la tourmente.

Depuis quelques années, les plateformes de vente de smartphones reconditionnés se sont multipliées. Elles proposent bien souvent aux utilisateurs de racheter les terminaux qu'ils ne souhaitent plus ou qui sont hors service, et proposent également à la vente des smartphones reconditionnés avec une garantie limitée.

Beephone s'est offert un certain succès sur la toile dans cette activité, notamment grâce à l'organisation de concours avec dès lors d'iPhone proposés à 1€ selon un créneau horaire au hasard. Le but est simple : il suffit de se connecter au site et de surveiller l'évolution des prix pour être un des heureux chanceux à pouvoir acheter un iPhone à 1€, c'était ainsi le cas le 26 janvier dernier avec 50 iPhone à 1€ proposés entre 18 et 20h.

malheureusement, ce qui devait être une opération promotionnelle intéressante pour le site a rapidement tourné au fiasco : des problèmes techniques ont rendu le site inaccessible, mais pas que...

Le site a malgré tout publié une liste de gagnants... Liste vivement contestée par une foule d'utilisateurs qui évoquaient alors une arnaque avec de fausses adresses mail à la clé. En réponse, Beephone a laissé un message assez agressif sur Twitter, avant de tout simplement quitter le réseau social. Un "Rage Quit" qui n'est pas passé inaperçu et qui pose la question de problèmes bien plus profonds au sein de la marque.

En grattant un peu la surface du site, on apprend que le "numéro 1 de l'iPhone reconditionné" fait l'objet d'une foule de plaintes d'utilisateurs, notamment sur les forums d'associations comme 60 Millions de consommateurs. Il est reproché au site de ne pas livrer les commandes, de les expédier avec plusieurs mois de retard, de faire des promesses de remboursement qui n'aboutissent pas... Un manque de sérieux qui gonfle la gronde des internautes.

Pour aller plus loin, il apparait également que le site ne reconditionne aucun terminal, mais qu'elle fait appel à des vendeurs tiers pour honorer ses commandes. Interrogé par l'UFC Que Choisir, le site admet avoir eu besoin de trésorerie et a donc accepté des commandes sans disposer de stock, et que les remboursements sont désormais dépendants de l'obtention d'un prêt bancaire qui doit se déverrouiller dans les semaines qui viennent.

Beephone affiche par ailleurs un siège social à Paris tandis que les fondateurs sont domiciliés à Bordeaux. L'adresse du site correspond en réalité à un service de domiciliation d'entreprises "Sofradom". Ce qui n'est pas vraiment pour rassurer sur le sérieux de la société...