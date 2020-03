Bon plan smartphones: les Redmi 8, Note 8 et Note 8 Pro en promotion jusqu'à -35% !

Les smartphones Redmi de la gamme 8 sont actuellement en promotion. Vous pourrez donc profiter des Redmi 8, Note 8 et Note 8 Pro à des prix très avantageux !

Les smartphones Redmi (by Xiaomi) sont actuellement en promotion et notamment ceux de la très appréciée gamme 8.

Commençons par le bon plan sur le smartphone Redmi Note 8 qui possède un SoC Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible par carte microSD), mais aussi un quadruple capteur avec module principal de 48 mégapixels. La batterie de smartphone est de 4000 mAh assurant une confortable autonomie.

Le Redmi Note 8 n'est toujours pas disponible sur le site officiel en France contrairement à sa version Pro, mais on le trouve tout de même en promotion chez Gearbest en version internationale, donc en version française.

Gearbest propose donc le Redmi Note 8 64 Go à seulement 132 € avec le code GBMINOTE8321 mais aussi le Redmi Note 8 en 128 Go de mémoire interne à 147 € avec le code GBNOTE806. La livraison est à moins de 1€ et il s'agit bien entendu de la version internationale (français ok).

Passons maintenant à la gamme supérieure avec le Redmi Note 8 Pro qui est quant à lui disponible en France, mais également en promotion chez Gearbest dans sa version internationale. Ce téléphone est le smartphone de milieu de gamme le plus intéressant du moment, à conseiller sans aucune hésitation.

Pour rappel ce dernier est équipé d'un écran FHD+ de 6,53 pouces avec dalle LCD. Il dispose d'un SoC Helio G90T et d'une confortable batterie de 4500 mAh avec charge de 18 W. À l'arrière, on trouve un quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, un grand-angle 120° de 8 mégapixels, un module 2 mégapixels macro et un autre module 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Il est actuellement disponible en promotion chez Gearbest pour 188 € pour la version à 64 Go de mémoire interne avec le code GBNOTE8P1 (Gris) ou GBNOTE8P6 (vert). Il est également possible de profiter du Redmi Note 8 Pro 128 Go en gris pour 209 € avec le coupon de réduction GBNOTE8P2. La livraison est gratuite.

Mais vous retrouverez également le Redmi 8 en promotion chez Gearbest, qui lui aussi est disponible en France sur le site de la marque au prix officiel de 179.90 €. Il est aujourd'hui proposé au prix de 117 € seulement pour sa version 64 Go grâce au coupon de réduction GBREDMI804. De plus, la livraison est à moins d' 1 € !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

