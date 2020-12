Les smartphones Redmi 9A à 84 € et Poco M3 à partir de 124 € !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi 9A qui dispose d'un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d'eau qui abrite le capteur photo avant de 5 mégapixels. Il possède un SoC Helio G25 de MediaTek, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC (extensible par l'ajout d'une carte microSD).

À l'arrière se trouve un capteur photo de 13 mégapixels avec son flash. Le Redmi 9A propose une très confortable batterie de 5000 mAh lui assurant une forte autonomie. Il est également dual SIM, supporte la VoLTE, est compatible WiFi (802.11n) et Bluetooth 5.0, le tout fonctionnant sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et une migration prévue vers le nouveau MIUI 12.

Vous pourrez profiter du smartphone Redmi 9A à 84 € seulement chez Gearbest au lieu de 109,90 €, prix officiel.

Mais également le smartphone Poco M3 qui est équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces qui permet une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce M3 exploite un SoC Snapdragon 662 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Ce Poco dispose d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels et deux autres modules de 2 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Le Poco M3 est alimenté par une batterie Li-Po de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 18 Watts.

Le smartphone Poco M3 est disponible à 124 € pour sa version à 64 Go avec le coupon Q5ADD1B0BB512000, mais aussi à 141 € pour sa version 128 Go, toujours avec le coupon Q5ADD1B0BB512000. Les deux modèles profitent de la livraison gratuite.



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

