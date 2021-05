Les smartphones Redmi Note 10 Pro et Xiaomi Mi 11 Lite en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 10 Pro qui est équipé d'un affichage de 6,67 pouces avec un écran Super AMOLED avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 732G avec 6 à 8 Go de RAM et 64 Go à 128 Go de stockage interne.

En ce qui concerne la photographie, le Redmi Note 10 Pro propose un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 108 mégapixels, et trois autres modules de 8, 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts.

Vous pourrez profiter du smartphone Redmi Note 10 Pro à 279 € au lieu de 349 € avec le coupon 7301A9572B chez GShopper. De plus, la livraison est gratuite depuis l'Espagne.



Vous trouverez également le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite qui propose un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Il exploite un SoC Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 64 Go et 128 Go de stockage interne, non extensible.

Il est équipé d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 8 mégapixels et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po compatible à la charge rapide 33 Watts.

En ce moment, GShopper propose le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite à 219 € au lieu de 329 € avec le code 3FB79FA18C. La livraison est gratuite depuis la Belgique.





Vous pourrez profiter d'autres promotions qui bénéficient de la livraison gratuite depuis l'Europe chez GShopper :

N'oubliez pas de consulter le site officiel de GShopper pour découvrir toutes les offres.