Les smartphones Redmi Note 9, Note 9S et Note 8 Pro en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9S qui est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce téléphone exploite un SoC Snapdragon 720G avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage interne, extensible jusqu'à 512 Go via microSD.

Le Note 9S propose un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels. Les trois autres capteurs sont de 8, 5 et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. La batterie est de 5020 mAh et compatible avec la charge rapide 18 W.

Vous pourrez trouver le smartphone Redmi Note 9S à 199 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le smartphone Redmi Note 9 qui est équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Il exploite un SoC Helio G85 avec de 3 à 4 Go de RAM et 32, 64 ou 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Il présente 4 capteurs photo à l'arrière, le module principal étant de 48 mégapixels. Le Redmi Note 9 est alimenté par une grande batterie 5020 mAh pour une autonomie étendue, mais avec une charge filaire 18W.

Le Redmi Note 9 est proposé en ce moment à 139 € au lieu de 229 € chez Cshopper avec une livraison gratuite.



Enfin, le Redmi Note 8 Pro est équipé d'un écran FHD+ de 6,53 pouces (dalle LCD) avec protection anti-lumière bleue et encoche pour le capteur photo avant de 20 mégapixels. Il tire parti d'un SoC Helio G90T et embarque une batterie de 4500 mAh avec charge de 18 W.

À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, un grand-angle 120° de 8 mégapixels, un module 2 mégapixels macro et un autre module 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Vous pourrez profiter du Redmi Note 8 Pro à 175 € au lieu de 279 € grâce au coupon de réduction NR0N39R710 et une livraison gratuite.





Vous pourrez trouver plus de promotion sur le site GShopper.