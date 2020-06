Bon plan Samsung : les Galaxy A50, A70, S20, S20+, S20 Ultra, Note10 Lite, S10e, S10 et S10+ en promotion

Le bon plan du jour nous vient de Cdiscount qui lance ce vendredi à partir de 18h une promotion spéciale Samsung. Faisons le point sur les smartphones concernés.

Commençons par le Samsung Galaxy A50 qui a été le 4e smartphone le plus vendu en 2019 avec 24,2 millions d'unités. Ce dernier dispose d'un écran OLED de 6,4 pouces qui offre une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est équipé de trois modules caméra à l'arrière qui proposent 25 Mpx, 8 Mpx et5 Mpx, et celui à l'avant est un 25 Mpx.

Le Galaxy A50 dispose de 64 Go à 128 Go d'espace de stockage selon le modèle choisi, mais vous pourrez l'étendre grâce à une microSD, et de 4 Go de RAM. Le processeur est le Exynos 9610 et la batterie Li-Po est de 4000 mAh.

Lors de son lancement, le Samsung Galaxy A50 était au prix de 349 €, mais il est disponible en promotion chez Cdiscount à 269 € avec la livraison gratuite dès le lendemain.

Passons ensuite au Samsung Galaxy A70 qui propose un gigantesque écran de 6,7 pouces FHD+ (1080x2400 pixels) associé à 6 ou 8 Go de RAM selon les configurations et 128 Go de stockage.

Il dispose par ailleurs d'une batterie dont la capacité est assez confortable avec 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 25W. Le smartphone met clairement en avant son grand écran avec un capteur frontal situé dans une encoche en forme de goutte d'eau sur le haut. Il adopte également le lecteur d'empreintes logé directement sous l'écran ainsi qu'un triple capteur photo au dos. (32, 8 et 5 MP).

Le Samsung Galaxy A70 est disponible en promotion chez Cdiscount à 299 € avec la livraison gratuite dès le lendemain.

Montons en gamme avec le Samsung Galaxy S10 qui bénéficie d'un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels. Le module photo frontal est de 10 mégapixels et à l'arrière, il intègre un triple capteur photo avec un module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et un module 16 mégapixels ultra grand angle. Le S10 embarque un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go d'espace de stockage. Enfin, il est alimenté par une batterie de 3400 mAh.

Vous retrouverez le S10 mais également les S10e, S10+, Note10 et Note10 Lite en promotion chez Cdiscount :

Terminons par le très haut de gamme actuel, avec la série S20.

Le Samsung Galaxy S20 est doté d’un puissant SoC Exynos 990 associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Au niveau photographie, on retrouve un capteur 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30.

Le Samsung Galaxy S20+ est doté d’un puissant SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV pour assurer des performances haut de gamme. Question photo, on retrouve un capteur 64 mégapixels sur les Galaxy S20/S20+ avec zoom optique x3 /zoom numérique x30. Ce Samsung offre également des capacités d’enregistrement vidéo en 8 K.

Cdiscount propose en promotion les 3 modèles y compris le ultra haut de gamme S20 Ultra 5G :