Bon plan Samsung : les Galaxy S10, S10+, Note10 mais aussi le tout nouveau S10 Lite en forte promotion

Le bon plan du jour concerne différents smartphones de la marque Samsung en promotion dont les Galaxy S10, S10+, Note 10 Lite, mais aussi le S10 Lite.

Commençons par le Samsung Galaxy S10 qui bénéficie d'un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels. Le module photo frontal est de 10 mégapixels et à l'arrière, il intègre un triple capteur photo avec un module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et un module 16 mégapixels ultra grand angle. Le S10 embarque un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go d'espace de stockage. Enfin, il est alimenté par une batterie de 3400 mAh.

Vous retrouverez le S10 et sa version améliorée le S10+ en promotion chez la Fnac :

Ensuite, le Galaxy Note 10 Lite propose un grand affichage 6,7 pouces FHD+ qui présente un trou centré pour le capteur photo avant de 32 mégapixels. À l'arrière, on trouve un triple capteur photo de 12 MP f/1,7 + 12 MP f/2,4 pour zoom optique x2 + 12 MP f/2,2 ultra grand angle. Le Note 10 Lite embarque un SoC Exynos 9810 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire jusqu'à 512 Go. Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25 Watts.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est disponible à prix réduit sur la Fnac :



Mais aussi le tout nouveau S10 Lite qui propose le même affichage que le Galaxy Note 10 Lite, avec un écran 6,7 pouces FHD+ avec trou centré pour le capteur photo avant de 32 mégapixels. Le Galaxy S10 Lite s'offre un SoC Snapdragon 855 avec 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone propose aussi un triple capteur photo, mais avec une configuration différente, on retrouvera donc un module 48 MP f/2,0, un 5 MP Macro f/2,4 et enfin un12 MP ultra grand angle.

Le Samsung S10 Lite est en vente sur le site officiel au prix réduit de 549 € au lieu de 699 € pour son lancement.





D'autres smartphones Samsung sont également en promotion :



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans concernant l'imprimante 3D Creality Ender-3 Pro à prix cassé (livraison rapide), mais aussi les écouteurs true wireless Jabra Elite 65t à prix réduit.