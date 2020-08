Samsung propose ses smartphones Galaxy en promo du S10 au S20 Ultra (plus que 2 jours !)

Il ne vous reste plus que deux jours pour profiter de l'opération spéciale organisée par Samsung sur son site officiel avec des promotions sur ses smartphones phares, du toujours efficace Galaxy S10 aux derniers Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

L'opération spéciale proposée par Samsung se termine en effet ce Lundi 31 août à minuit, c'est donc la dernière occasion de vous procurer à prix réduit un smartphone du géant coréen.

L'ancienne gamme S10x est en promotion et notamment le Samsung Galaxy S10 et son écran de 6,1 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels, son module photo frontal de 10 mégapixels ou encore son triple capteur photo à l'arrière (module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et module 16 mégapixels ultra grand angle). Le S10 embarque un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go d'espace de stockage et dispose d'une batterie de 3400 mAh.

Vous retrouverez les S10 et S10+ en promotion sur le site officiel de Samsung :

Si vous êtes un geek, les derniers-nés de Samsung vous tendent les bras, et notamment le dernier né Samsung Galaxy S20 qui est doté d’un puissant SoC Exynos 990 associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Au niveau photographie, on retrouve un capteur 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30.

Vous pourrez également obtenir le Samsung Galaxy S20+ équipé d’un puissant SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV, d'un capteur 64 mégapixels sur les Galaxy S20/S20+ avec zoom optique x3 /zoom numérique x30 et de capacités d’enregistrement vidéo en 8 K.

Samsung propose en promotion sur son site les 3 modèles y compris le très haut de gamme S20 Ultra 5G :

A noter que vous pouvez également obtenir jusqu'à 430 € de réduction en cas de reprise de votre ancien smartphone, et que la garantie Samsung Care+ est gratuite avec le code CAREPLUS (au lieu de 149 €) pour tout achat d'un Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, et vous pouvez obtenir 30€ de réduction sur une coque ou un étui. Pour rappel, cette opération prend définitivement fin le 31 août au soir.