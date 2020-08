Bon plan Samsung : tous les Galaxy du S10 au S20 Ultra à prix réduit pour ce week-end

Samsung propose sur son site officiel de bonnes affaires à réaliser mais uniquement ce week-end donc ne tardez pas !

Le premier smartphone en promotion est le Samsung Galaxy S10 qui bénéficie d'un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels. Le module photo frontal est de 10 mégapixels et à l'arrière, il intègre un triple capteur photo avec un module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et un module 16 mégapixels ultra grand angle. Le S10 embarque un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go d'espace de stockage. Enfin, il est alimenté par une batterie de 3400 mAh.

Vous retrouverez le S10 mais également le S10+ en promotion sur le site officiel de Samsung :

Vous trouverez également en promotion la récente série S20.

Le Samsung Galaxy S20 est doté d’un puissant SoC Exynos 990 associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Au niveau photographie, on retrouve un capteur 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30.

Le Samsung Galaxy S20+ est doté d’un puissant SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV pour assurer des performances haut de gamme. Question photo, on retrouve un capteur 64 mégapixels sur les Galaxy S20/S20+ avec zoom optique x3 /zoom numérique x30. Ce Samsung offre également des capacités d’enregistrement vidéo en 8 K.

Samsung propose en promotion sur son site les 3 modèles y compris le ultra haut de gamme S20 Ultra 5G :

Vous pouvez également obtenir jusqu'à 430 € de réduction en cas de reprise de votre ancien smartphone.

Dernière chose, la garantie Samsung Care+ est gratuite avec le code CAREPLUS (au lieu de 149 €) pour tout achat d'un Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, et vous pouvez obtenir 30€ de réduction sur une coque ou un étui.