Les smartphones Samsung Galaxy S20, A41 et A51 en promotion

Commençons avec le Samsung Galaxy S20 qui profite d'un écran Super Amoled de 6,2 pouces avec une définition de 3200 pixels x 1440 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz. Ce Galaxy S20 exploite un SoC Exynos 990 avec 8 à 12 Go de RAM et 128 Go à 256 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de l'appareil photo, on trouve à l'arrière un triple capteur avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Ce Samsung est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh qui est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 45 Watts.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy S20 à 619 € au lieu de 909 € chez Rakuten.



Continuons avec le Samsung Galaxy A41 avec son écran Super Amoled 6,1 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy A41 embarque un SoC Helio P65 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté appareil photo, on trouve un triple capteur à l'arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, aidé par deux capteurs de respectivement 8 mégapixels et 5 mégapixels. À l'avant, ce sera un capteur frontal de 25 mégapixels qui assurera vos selfies. Pour la batterie, on pourra compter sur une Li-Po de 3500 mAh avec une puissance de recharge rapide de 15 watts.

Le Samsung Galaxy A41 est à 224 € au lieu de 329 € sur Rakuten.





Enfin, le Samsung Galaxy A51 qui profite d'un écran Super Amoled de 6,5 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Galaxy S20 exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, on trouve à l'arrière quatre capteurs avec un module principal de 48 mégapixels, un autre module de 12 mégapixels et deux de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Ce Samsung est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh qui est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 15 Watts.

La Samsung Galaxy A51 est disponible à 245 € au lieu de 379 € chez Rakuten.





