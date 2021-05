Les smartphones Samsung Galaxy S20+ et Galaxy S20 FE en MEGA promotion chez Cdiscount à partir de 449 € !

Le bon plan du jour concerne l'e-commerçants Cdiscount qui propose depuis cet après-midi deux smartphones Samsung à des prix en chute libre, dont le Samsung Galaxy S20+ et le Samsung Galaxy S20 FE ! Ces offres sont valables uniquement jusqu'à dimanche 9 mai 2021. C'est le moment d'en profiter ! De plus, les deux Samsung sont vendus et expédiés par Cdiscount avec la livraison gratuite depuis la France.

Parmi ces deux smartphones vous trouverez le Samsung Galaxy S20+ qui propose un écran AMOLED de 6,7 pouces à une définition de 3200 pixels x 1440 pixels. Le Galaxy S20+ embarque un SoC Exynos 990 avec de 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photo, vous trouverez à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec zoom optique x3 /zoom numérique x30 et à l'avant, un capteur photo frontal de 10 mégapixels. Il est alimenté par une batterie 4500 mAh.

Vous trouverez le smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G 128 Go à seulement 599 € au lieu de 1109 € !





Vous trouverez également le Samsung Galaxy S20 FE et son écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec sa fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage.

À l'arrière, on trouvera un triple capteur photo avec un module principal de 12 mégapixels et deux autres modules de 12 et 8 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25W et la recharge sans fil.

Cdiscount propose le Samsung Galaxy S20 FE à 449 € au lieu de 659 € avec une ODR de 100 € ! (le prix indiqué sur le site est de 559 € mais l'ODR ramène le prix final à 449 €).